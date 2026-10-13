फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Student Kumkum, who became BSA for a day, said, "I, too, will become an officer."

Mahoba News: बीएसए बनी छात्रा कुमकुम बोली- मैं भी बनूंगी अधिकारी

Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Student Kumkum, who became BSA for a day, said, "I, too, will become an officer."
फोटो 13 एमएएचपी 07 परिचय-कार्यालय में अभिलेख देखतीं एक दिन की बीएसए बनीं छात्रा कुमसुम। संवाद
महोबा। मिशन शक्ति अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं को प्रशासनिक कार्यप्रणाली की समझ विकसित करने के लिए अधिकारी बनाया गया। इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कबरई की छात्रा कुमकुम को एक दिन का बीएसए बनाया गया। छात्रा ने विभागीय कार्यप्रणाली समझी। उन्होंने कहा कि वह मेहनत के साथ पढ़ाई कर अधिकारी बनेंगी और समाजसेवा करेंगी।
विज्ञापन

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कबरई की हाईस्कूल की छात्रा कुमकुम मंगलवार की दोपहर करीब 12.30 बजे बीएसए कार्यालय पहुंची। इस दौरान उन्हें बीएसए बनाया गया। छात्रा ने कार्यालय का निरीक्षण कर प्रत्येक पटल की कार्यप्रणाली देखी। साथ ही उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया। स्टाफ को निर्देश दिए कि समय से कार्यालय आएं और राज्य परियोजना की ओर से जो कार्य दिया जाता है, उसे समय से पूरा किया जाए। छात्रा ने बताया कि इस दौरान बीएसए का दायित्व समझा।
विज्ञापन

इसी तरह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कबरई की कक्षा सातवीं की छात्रा प्रांशी को पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर बनाया गया। सीओ रविकांत गोंड ने छात्रा को सीओ नगर कार्यालय की कार्यप्रणाली, जनपदीय पुलिस की विभिन्न इकाइयों व थानों की ओर से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान छात्रा ने जनसुनवाई की और प्रार्थना पत्रों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बीएसए राहुल मिश्रा व जिला समन्वयक बालिका शिक्षा संजीव अवस्थी बालिकाओं को भविष्य में उच्च स्थान पर आसीन होने की शुभकामनाएं दीं। वहीं कक्षा आठवीं की छात्रा दीपिका को बीईओ जैतपुर, कक्षा आठवीं की छात्रा हिमांशी को पनवाड़ी बीईओ और अंजली को चरखारी का बीईओ बनाया गया। इधर शहर के परमानंद तिराहे में छात्राओं ने सीओ व यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के साथ वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed