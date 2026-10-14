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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Gorkha ration shop's license cancelled due to irregularities; Anghaura shop's license suspended.

Mahoba News: अनियमितता पर गोरखा की राशन दुकान निरस्त, अनघौरा की निलंबित

Wed, 14 Oct 2026 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:10 AM IST
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Gorkha ration shop's license cancelled due to irregularities; Anghaura shop's license suspended.
चरखारी (महोबा)। सरकारी राशन वितरण में घटतौली, अनियमितता और उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार की शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर गोरखा गांव की सरकारी राशन की दुकान निरस्त कर दी गई जबकि अनघौरा गांव की दुकान निलंबित की गई है। इस कार्रवाई से सरकारी राशन विक्रेताओं में खलबली मची है।
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गोरखा गांव की राशन विक्रेता रामकुमारी पर घटतौली करने व उपभोक्ताओं से अभद्रता करने के आरोप लगे थे। एसडीएम चरखारी अवनीश तिवारी के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक अनिल श्रीवास्तव और तहसीलदार डॉ. रामानंद मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए गए। जांच में शिकायतें सही मिली।
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इसी तरह अनघौरा गांव में राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत रविंद्र, उमेश समेत कई ग्रामीणों ने की थी। महेश, भगवानदास, आत्माराम, श्यामलाल समेत अन्य उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि राशन विक्रेता पॉस मशीन से जुड़े तराजू पर पत्थर रखकर तौल में गड़बड़ी करता है। उपभोक्ताओं को निर्धारित मात्रा से कम अनाज मिलता है। शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उन्होंने मौके पर ही तौलकर राशन देने की मांग की तो कोटेदार रामू ने उनसे अभद्रता की। शिकायतों के आधार पर एसडीएम के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक और तहसीलदार ने उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। इसके बाद दुकान निलंबित कर दी।
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