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Mahoba News: उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं व बालिकाओं का सम्मान

Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:42 AM IST
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Honouring women and girls for outstanding work
महोबा। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत मंगलवार को सेवायोजन सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 100 से अधिक महिलाओं, बालिकाओं व छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति अभियान की विस्तार से जानकारी दी गई।
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जनपदस्तर पर बहादुरी का कार्य करने वाली महिलाओं, प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ियों, विभिन्न स्कूलों, कॉलेज की टॉपर्स छात्राओं, सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं, बालिकाओं और छात्राओं को उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में शिक्षिका अपर्णा नायक, बाल संरक्षण अधिकारी संगीता राजपूत, महिला कल्याण की प्रिया गुप्ता, रीता, रुचि, कल्पना सोनी आदि शामिल रहे। इस दौरान बेटी जन्मोत्सव का कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष जेपी अनुरागी, सीडीओ बलराम कुमार, अपर एसपी वंदना सिंह, सेवायोजन अधिकारी आकांक्षा वाजपेयी, युवा कल्याण अधिकारी मतगंजन कुशवाहा, सीओ रविकांत गोंड, जिला प्रोबेशन अधिकारी हर्षवर्धन नायक आदि मौजूद रहे।
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