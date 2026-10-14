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Mahoba News: पौष्टिक मिड-डे-मील के लिए होगी पाक-कला प्रतियोगिता

Wed, 14 Oct 2026 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:38 AM IST
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Cooking competition to be held for nutritious mid-day meals.
महोबा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड-डे-मील में स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन मिले इसके लिए पाक-कला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रसोइयों को सम्मानित किया जाएगा।
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अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा पार्थसारथी सेन शर्मा की ओर से इसको लेकर निर्देश जारी किए गए। जिलास्तर पर 30 रसोइयों को चयनित कर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। छात्रों की अधिक उपस्थिति वाले स्कूलों की रसोइयों को वरीयता दी जाएगी। कम से कम तीन वर्षों से कार्य करने वाली रसोइयों को प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। 15 नवंबर तक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली रसोइयों की आवेदन प्रक्रिया पूरी होगी।
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55 अंकों की प्रतियोगिता में भोजन का स्वाद, पौष्टिक तत्व, भोजन पकाने का तरीका, स्वच्छता व सुरक्षा के 10-10 अंक होंगे और पांच अंक अच्छे व्यवहार के होंगे। प्रथम विजेता को 3,500, द्वितीय विजेता को 2,500 व तृतीय विजेता को 1,500 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं शेष 27 रसोइयों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 300-300 रुपये दिए जाएंगे। हर प्रतिभागी को 350 रुपये आवागमन भत्ता भी मिलेगा।
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