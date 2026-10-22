Mahoba News: दबंगों ने दो सगे भाइयों समेत छह को पीटा

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घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना कबरई के बीला दक्षिण गांव में बुधवार रात प्रमोद वर्मा और उनके भाई कुलदीप को चार लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा। बीच-बचाव करने आए रमेश वर्मा और मुकेश को भी चोटें आईं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच चल रही है। थाना अजनर के नरवारा गांव में मंगलवार सुबह भूपेंद्र यादव को रविंद्र यादव ने मारपीट कर घायल किया। बाद में रविंद्र की मां मिथलेश, मन्नूलाल और ममता ने भूपेंद्र से झगड़ा किया। पुलिस ने मां-बेटा समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।जैलवारा गांव में हरदयाल राजपूत सुबह खेत की सिंचाई के लिए पाइप बिछा रहे थे। तभी कृष्णकांत गंगेले, उसका भाई अंशुल और लखचंद्र बाइक से वहां आए। तीनों ने हरदयाल से कहासुनी की। इसके बाद दबंगों ने लाठी और कुल्हाड़ी की बट से पीटकर हरदयाल को घायल कर दिया। पुलिस ने इस मामले में दोनों भाइयों समेत तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।