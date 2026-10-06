Mahoba News: अखिलेश यादव को हिरासत में लेने पर सपाइयों का प्रदर्शन
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:57 PM IST
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महोबा। दिल्ली में मुख्य चुनाव के इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसमें शामिल होने गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मंगलवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से जिले के सपाई भड़क गए और नारेबाजी व धरना-प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस दौरान चुनाव आयुक्त मुर्दाबाद लिखे पोस्टर जलाकर इस्तीफे की मांग की।
सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में प्राण सिंह यादव, ताहिर उद्दीन सिद्दीकी, लवकेश राजपूत, कप्तान सिंह राजपूत, दद्दू प्रसाद, अरिमर्दन सिंह, योगेश यादव आदि कार्यकर्ता आल्हा चौक पहुंचे। यहां भाजपा सरकार होश में आयो, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो आदि नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ता सपा प्रमुख को शीघ्र रिहा करने की मांग करते रहे।
जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की बात है। सरकार को बच्चों व प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस मौके पर जमील, अजय यादव, जावेद मंसूरी आदि मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेसियों ने आल्हा चौक में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष धुरिया, प्रदेश सचिव बृजराज सिंह, महिला जिलाध्यक्ष शकीला बानो, कालका प्रजापति, अरविंद द्विवेदी, देशराज रैकवार, अजय आदि मौजूद रहे।
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सपा जिलाध्यक्ष शोभालाल यादव के नेतृत्व में प्राण सिंह यादव, ताहिर उद्दीन सिद्दीकी, लवकेश राजपूत, कप्तान सिंह राजपूत, दद्दू प्रसाद, अरिमर्दन सिंह, योगेश यादव आदि कार्यकर्ता आल्हा चौक पहुंचे। यहां भाजपा सरकार होश में आयो, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो आदि नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ता सपा प्रमुख को शीघ्र रिहा करने की मांग करते रहे।
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जिलाध्यक्ष ने कहा कि यह लोकतंत्र बचाने की बात है। सरकार को बच्चों व प्रदर्शनकारियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस मौके पर जमील, अजय यादव, जावेद मंसूरी आदि मौजूद रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेसियों ने आल्हा चौक में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष धुरिया, प्रदेश सचिव बृजराज सिंह, महिला जिलाध्यक्ष शकीला बानो, कालका प्रजापति, अरविंद द्विवेदी, देशराज रैकवार, अजय आदि मौजूद रहे।
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