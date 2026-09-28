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Mahoba News: जिंदा सांप लेकर अस्पताल पहुंचा बेटा, बोला पिता को इसी ने डसा

Mon, 28 Sep 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:05 AM IST
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Son arrives at hospital with live snake, says it bit his father.

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महोबा। जिले की सीमा से सटे मध्यप्रदेश के जनपद छतरपुर के मनुरिया गांव में रविवार की भोर चारपाई पर सो रहे किसान को सांप ने डस लिया। चीख-पुकार सुनकर परिजन ने सांप को डिब्बे में बंद कर लिया और अचेत अवस्था में किसान को जिला अस्पताल महोबा लाए। बेटे ने डॉक्टर को डिब्बा खोलकर सांप दिखाते हुए बताया कि पिता को इसी ने डसा है। इससे अन्य मरीजों में अफरा-तफरी मच गई।
मनुरिया निवासी भूरा खां (60) खेती-किसानी करके परिवार का भरण-पोषण करता है। भोर सुबह सांप ने किसान के हाथ में डस लिया। इससे वह जाग गया और परिजन को घटना बताई। परिजन अचेत अवस्था में किसान को चार पहिया वाहन से जिला अस्पताल महोबा लाए।
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किसान के बेटे मुजीब ने बताया कि सांप को डिब्बे में बंदकर लाए थे ताकि डॉक्टर बेहतर उपचार कर सकें। बेटे ने बताया कि बाद में साथ में आया युवक जिंदा सांप को अपने साथ लेकर गायब हो गया। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. नवीन चौहान ने बताया कि मरीज का उपचार किया गया। सांप जहरीला नहीं था। मरीज की हालत में सुधार हो रहा है।
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