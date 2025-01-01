Mahoba News: बैडमिंटन के ट्रायल में छह बालक व पांच बालिकाएं सफल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:22 AM IST
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:22 AM IST
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-स्टेडियम में हुआ जनपदीय ट्रायल, अब मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे खिलाड़ी
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। खेल विभाग की ओर से बैडमिंटन का जनपद स्तरीय ट्रायल जूनियर वर्ग का ट्रायल राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इस दौरान छह बालक और पांच बालिकाएं जनपदीय ट्रायल में सफल रहे। इन खिलाड़ियों को अब मंडलीय ट्रायल में शामिल होने के लिए चयनित किया गया है।
स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में बैडमिंटन जूनियर वर्ग का ट्रायल हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा दिखाई। बालक वर्ग में भाविक नंदवानी, सत्यम यादव, एकलव्य गुप्ता, वरुण, वंशज बुधौलिया व शिवम यादव को सफल हुए।
वहीं, बालिका वर्ग में काव्या गुप्ता, वैष्णवी दीक्षित, समीक्षा, निशा राजपूत और वंशिका गुप्ता जनपदीय ट्रायल में सफल रहीं। उधर, जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि जनपदीय ट्रायल में सफल खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। मंडलीय ट्रायल में सफल होने वाले खिलाड़ियों को पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा।
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विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। खेल विभाग की ओर से बैडमिंटन का जनपद स्तरीय ट्रायल जूनियर वर्ग का ट्रायल राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ। इस दौरान छह बालक और पांच बालिकाएं जनपदीय ट्रायल में सफल रहे। इन खिलाड़ियों को अब मंडलीय ट्रायल में शामिल होने के लिए चयनित किया गया है।
स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुशल प्रशिक्षकों की देखरेख में बैडमिंटन जूनियर वर्ग का ट्रायल हुआ। इस दौरान खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा दिखाई। बालक वर्ग में भाविक नंदवानी, सत्यम यादव, एकलव्य गुप्ता, वरुण, वंशज बुधौलिया व शिवम यादव को सफल हुए।
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वहीं, बालिका वर्ग में काव्या गुप्ता, वैष्णवी दीक्षित, समीक्षा, निशा राजपूत और वंशिका गुप्ता जनपदीय ट्रायल में सफल रहीं। उधर, जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि जनपदीय ट्रायल में सफल खिलाड़ी मंडलीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। मंडलीय ट्रायल में सफल होने वाले खिलाड़ियों को पं. दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा।
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