Mahoba News: जिले की 336 गर्भवती महिलाओं में खून बेहद कम

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जिला महिला अस्पताल में रोजाना 150-200 महिलाओं की जांच हो रही है। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. लाल मणि के अनुसार गर्भवती महिलाओं में खून की बेहद कमी पाई जा रही है। रोजाना चार से पांच महिलाएं जांच में एनीमिया पीड़ित मिल रही हैं। इनको दवा के साथ खानपान में सुधार करने की सलाह दी जाती है।किस माह कितनी हुई जांचमाह - जांच - एनीमिया पीड़ितअप्रैल - 1,064 - 28मई - 1,912 - 80जून - 2,083 - 88जुलाई - 1,713 - 55अगस्त - 2,018 - 40सितंबर - 1,945 - 45हीमोग्लोबिन कम होने की वजह- आयरन (लोहतत्व), विटामिन बी-12, फोलिक एसिड की कमी।- मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव।- कम उम्र में विवाह, बार-बार गर्भधारण।- खान-पान में पौष्टिक तत्वों की कमी।बचाव और सुधार के उपाय- पालक, मेथी, चुकंदर, अनार, अमरूद, गुड़ और काले चने खाएं।- नींबू, संतरा या आंवला जैसे विटामिन-सी युक्त फल खाएं।- आयरन युक्त भोजन के तुरंत बाद चाय या कॉफी पीने से बचें।- डॉक्टर की सलाह से आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां लें।वर्जन:एनीमिया तीन प्रकार का होता है। माइल्ड एनीमिया, माडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। इनमें सीवियर एनीमिया सबसे घातक होता है। इसमें खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा सात से भी कम होती है।- डाॅ. राजीव शाक्य, प्रभारी सीएमएस जिला महिला अस्पताल।