Mahoba News: कई महीनों से अनुपस्थित छह परिचालकों की सेवा समाप्त

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महोबा डिपो के बेड़े 122 निगम और 13 अनुबंधित बसें शामिल हैं। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती परिचालकों को संविदा पर रखने के लिए अभिलेख जमा करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन पांच माह से लेकर एक साल से अधिक समय से अनुपस्थित छह परिचालकों ने कार्यालय में न तो अभिलेख दिए और न ही संपर्क किया। डिपो प्रशासन की ओर से इन्हें एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया लेकिन इसके बाद भी आदेश का कोई पालन नहीं किया गया।महोबा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य ने बताया कि एक साल से अधिक समय से अनुपस्थित परिचालक अनीस सोनकर, पांच व उससे अधिक समय से गैरहाजिर चल रहे अनिकेत सेंगर, किशन कुमार सिंह, भीम सिंह, अनंतराम व विवेक सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले चालकों-परिचालकों को बख्शा नहीं जाएगा।