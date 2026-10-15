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Mahoba News: कई महीनों से अनुपस्थित छह परिचालकों की सेवा समाप्त

Thu, 15 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:30 AM IST
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Services of six operators absent for several months terminated.
महोबा। महोबा डिपो में पांच माह से अधिक समय से अनुपस्थित चल रहे छह परिचालकों की सेवा समाप्त कर दी गई हैं। यह कार्रवाई चित्रकूटधाम मंडल बांदा के सहायक प्रबंधक के निर्देश पर एआरएम महोबा ने की है। सभी परिचालक आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से रोडवेज में सेवाएं दे रहे थे। कार्रवाई से अन्य लापरवाह परिचालकों में खलबली मची है।
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महोबा डिपो के बेड़े 122 निगम और 13 अनुबंधित बसें शामिल हैं। पिछले दिनों शासन के निर्देश पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती परिचालकों को संविदा पर रखने के लिए अभिलेख जमा करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन पांच माह से लेकर एक साल से अधिक समय से अनुपस्थित छह परिचालकों ने कार्यालय में न तो अभिलेख दिए और न ही संपर्क किया। डिपो प्रशासन की ओर से इन्हें एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया लेकिन इसके बाद भी आदेश का कोई पालन नहीं किया गया।
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महोबा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कमल किशोर आर्य ने बताया कि एक साल से अधिक समय से अनुपस्थित परिचालक अनीस सोनकर, पांच व उससे अधिक समय से गैरहाजिर चल रहे अनिकेत सेंगर, किशन कुमार सिंह, भीम सिंह, अनंतराम व विवेक सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। चेतावनी दी कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले चालकों-परिचालकों को बख्शा नहीं जाएगा।
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