Mahoba News: मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की समय-सारिणी जारी

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जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष यात्री प्रबंध किए गए हैं। पहली मेला विशेष ट्रेन झांसी से सुबह 10:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह बेलाताल में दोपहर 12:15 बजे, कुलपहाड़ में 12:35 बजे और महोबा स्टेशन पर डेढ़ बजे आएगी। ट्रेन का चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:45 बजे है। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से शाम 7:25 बजे चलकर रात एक बजे झांसी पहुंचेगी। महोबा में 9:50 बजे, कुलपहाड़ में 10:11 बजे व बेलाताल स्टेशन पर 10:20 बजे होते हुए जाएगी।दूसरी मेला विशेष ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे रवाना होगी और चित्रकूट धाम कर्वी सुबह 3:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन चित्रकूट धाम कर्वी से सुबह 4:40 बजे चलेगी जो महोबा में सुबह 7:45 बजे, कुलपहाड़ में 8:06 बजे व बेलाताल में 8:15 बजे होते हुए जाएगी। ट्रेन का झांसी पहुंचने का समय सुबह 11:10 बजे है।