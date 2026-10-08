Mahoba News: मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की समय-सारिणी जारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:40 PM IST
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महोबा। चित्रकूट में आश्विन अमावस्या मेले के लिए दो विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी जारी की गई है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने के अनुसार ट्रेनें शुक्रवार से 11 अक्तूबर तक संचालित होंगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर झांसी-बांदा मेमू को चित्रकूटधाम कर्वी तक विस्तारित किया जाएगा।
जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष यात्री प्रबंध किए गए हैं। पहली मेला विशेष ट्रेन झांसी से सुबह 10:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह बेलाताल में दोपहर 12:15 बजे, कुलपहाड़ में 12:35 बजे और महोबा स्टेशन पर डेढ़ बजे आएगी। ट्रेन का चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:45 बजे है। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से शाम 7:25 बजे चलकर रात एक बजे झांसी पहुंचेगी। महोबा में 9:50 बजे, कुलपहाड़ में 10:11 बजे व बेलाताल स्टेशन पर 10:20 बजे होते हुए जाएगी।
दूसरी मेला विशेष ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे रवाना होगी और चित्रकूट धाम कर्वी सुबह 3:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन चित्रकूट धाम कर्वी से सुबह 4:40 बजे चलेगी जो महोबा में सुबह 7:45 बजे, कुलपहाड़ में 8:06 बजे व बेलाताल में 8:15 बजे होते हुए जाएगी। ट्रेन का झांसी पहुंचने का समय सुबह 11:10 बजे है।
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जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष यात्री प्रबंध किए गए हैं। पहली मेला विशेष ट्रेन झांसी से सुबह 10:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह बेलाताल में दोपहर 12:15 बजे, कुलपहाड़ में 12:35 बजे और महोबा स्टेशन पर डेढ़ बजे आएगी। ट्रेन का चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:45 बजे है। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से शाम 7:25 बजे चलकर रात एक बजे झांसी पहुंचेगी। महोबा में 9:50 बजे, कुलपहाड़ में 10:11 बजे व बेलाताल स्टेशन पर 10:20 बजे होते हुए जाएगी।
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दूसरी मेला विशेष ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे रवाना होगी और चित्रकूट धाम कर्वी सुबह 3:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन चित्रकूट धाम कर्वी से सुबह 4:40 बजे चलेगी जो महोबा में सुबह 7:45 बजे, कुलपहाड़ में 8:06 बजे व बेलाताल में 8:15 बजे होते हुए जाएगी। ट्रेन का झांसी पहुंचने का समय सुबह 11:10 बजे है।
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