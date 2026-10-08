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Mahoba News: मेला स्पेशल ट्रेनों के संचालन की समय-सारिणी जारी

Thu, 08 Oct 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:40 PM IST
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Schedule released for the operation of fair special trains.
महोबा। चित्रकूट में आश्विन अमावस्या मेले के लिए दो विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी जारी की गई है। उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल ने के अनुसार ट्रेनें शुक्रवार से 11 अक्तूबर तक संचालित होंगी। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर झांसी-बांदा मेमू को चित्रकूटधाम कर्वी तक विस्तारित किया जाएगा।
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जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष यात्री प्रबंध किए गए हैं। पहली मेला विशेष ट्रेन झांसी से सुबह 10:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह बेलाताल में दोपहर 12:15 बजे, कुलपहाड़ में 12:35 बजे और महोबा स्टेशन पर डेढ़ बजे आएगी। ट्रेन का चित्रकूटधाम कर्वी स्टेशन पहुंचने का समय शाम 5:45 बजे है। वापसी में यह ट्रेन चित्रकूटधाम कर्वी से शाम 7:25 बजे चलकर रात एक बजे झांसी पहुंचेगी। महोबा में 9:50 बजे, कुलपहाड़ में 10:11 बजे व बेलाताल स्टेशन पर 10:20 बजे होते हुए जाएगी।
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दूसरी मेला विशेष ट्रेन झांसी से रात 8:10 बजे रवाना होगी और चित्रकूट धाम कर्वी सुबह 3:05 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन चित्रकूट धाम कर्वी से सुबह 4:40 बजे चलेगी जो महोबा में सुबह 7:45 बजे, कुलपहाड़ में 8:06 बजे व बेलाताल में 8:15 बजे होते हुए जाएगी। ट्रेन का झांसी पहुंचने का समय सुबह 11:10 बजे है।
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