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Mahoba News: रामजी गुप्ता बने ओमर वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष

Fri, 23 Oct 2026 11:40 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:40 PM IST
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Ramji Gupta becomes district president of the Omar Vaishya Samaj
महोबा। ओमर वैश्य समाज की बैठक शुक्रवार को एक पैलेस में हुई। जिसमें नवीन कुमार के प्रस्ताव पर सभी ने सहमति व्यक्त की। सर्वसम्मति से रामजी गुप्ता को ओमर वैश्य समाज का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया। उम्मीद जताई गई कि वह समाज को आगे ले जाने व समाज को उन्नत दिशा प्रदान करने के लिए अग्रसर रहेंगे। इस दौरान रामजी गुप्ता को फूलमालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। बैठक में संरक्षक कैलाश गुप्ता, योगेश गुप्ता, मधुकर, राजू गुप्ता, पंकज गुप्ता, प्रमोद, श्याम गुप्ता, अभय गुप्ता, रमेश, धीरज गुप्ता, सुमित, राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। (संवाद)
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