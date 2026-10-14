फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Queued for eight hours... still didn't get fertilizer.

Mahoba News: आठ घंटे लगाई लाइन... फिर भी नहीं मिली खाद

Wed, 14 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
Queued for eight hours... still didn't get fertilizer.
फोटो 13 एमएएचपी 06 परिचय-समिति में खाद के लिए कतारोंं में लगे किसान। संवाद
कबरई (महोबा)। खाद की किल्लत के बीच सहकारी समितियों पर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कबरई की सहकारी समिति नंबर दो और सहकारी संघ में खाद वितरण की सूचना पर सुबह आठ बजे से ही सैकड़ों किसान पहुंच गए। नायब तहसीलदार अभय प्रताप सिंह ने किसानों को टोकन वितरित कराए। पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण भी कराया गया लेकिन कई किसानों को आठ घंटे इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ा।
विज्ञापन

किसान तिजिया, राकेश बनाफर, अमित, सुमित्रा देवी, रामकुमार, देवीदयाल, शंकर कुशवाहा, जियालाल, राघवेंद्र सिंह, अनीता, विमलचंद, रामभरोसे, राजेश तिवारी आदि ने बताया कि वे सुबह आठ बजे समिति पहुंच गए थे। उम्मीद थी कि खाद मिल जाएगी लेकिन शाम चार बजे तक उन्हें एक बोरी भी नहीं मिल सकी। किसानों ने आरोप लगाया कि दोपहर तीन बजे के बाद समिति कर्मचारियों ने फर्जी टोकन धारकों के खाद ले जाने का हवाला देकर उन्हें वापस कर दिया।
विज्ञापन

उन लोगों को अगली बार खाद मिलने की बात कहकर टरका दिया गया। सहकारिता विभाग के सहायक विकास अधिकारी शिवगोपाल सिंह पटेल ने बताया कि सहकारी समिति नंबर दो व सहकारी संघ कबरई में 300-300 बोरी खाद भेजी गई थी। किसानों की जरूरत के अनुसार प्रति किसान एक से दो बोरी खाद बांटी गई। उन्होंने बताया कि कुछ फर्जी टोकन धारक भी पकड़े गए थे जिन्हें हिदायत देकर वहां से हटाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


खाद वितरण में गड़बड़ी मिली तो होगी कार्रवाई
चरखारी। जिलाधिकारी प्रभास कुमार के निर्देश पर एसडीएम अवनीश तिवारी ने बी-पैक्स समिति रिवई में खाद वितरण का निरीक्षण किया। किसानों से व्यवस्था की जानकारी ली। खतौनी, फार्मर रजिस्ट्री और आधार कार्ड के मिलान के बाद खाद वितरित होती मिली। एक एकड़ पर एक बोरी व अधिकतम पांच बोरी देने के निर्देश गए हैं। एसडीएम ने कहा कि कालाबाजारी, ओवररेटिंग और पक्षपात पर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed