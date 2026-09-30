Mahoba News: पंचायत अध्यक्ष को बताई समस्या, समाधान की मांग

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अध्यक्ष ने वार्ड नंबर 15 में कई स्थानों पर बिजली के पोल लगवाने के निर्देश दिए। वहीं वार्ड नंबर 10 में पेयजल समस्या के समाधान के लिए पाइपलाइन बिछाने और बोरिंग कराने के के लिए कहा। अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे ने कहा कि नगर के विकास के लिए उपलब्ध समय को पूरी तरह समर्पित किया जाएगा। पार्क, खेल मैदान, बिजली, पेयजल, चिकित्सा और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान राजू गुप्ता, प्रत्यूष साहू, गोरे यादव, लल्लू, देवेंद्र, नीरज साहू, अखिलेश और छोटू सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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भरुआ सुमेरपुर। नगर पंचायत अध्यक्ष धीरेंद्र शिवहरे बुधवार को नगर के विभिन्न वार्डों का भ्रमण करने निकले। इस दौरान लोगों ने उन्हें हकीकत दिखाई और समस्या के समाधान कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।