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Mahoba News: स्कूली वाहन की टक्कर से ई-रिक्शा सवार चार घायल

Thu, 01 Oct 2026 12:02 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:02 AM IST
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Four people on an e-rickshaw injured after being hit by a school vehicle.
महोबा। झांसी-मिर्जापुर हाईवे पर दमकल कार्यालय के पास मंगलवार की देर शाम तेज रफ्तार स्कूली वाहन ने सवारियों से भरे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। हादसे में ई-रिक्शा सवार चार लोग घायल हो गए। वहीं अन्य सड़क हादसों में ग्रामीण समेत पांच लोग घायल हुए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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मुख्यालय से शाम करीब चार बजे छह से अधिक सवारियां भरकर एक ई-रिक्शा मझलवारा गांव जा रहा था। हाईवे पर दमकल विभाग के पास सामने से आ रहे स्कूली वाहन ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी जिससे ई-रिक्शा सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ई-रिक्शा सवार मझलवारा के कृपाल (63), हीरालाल (39), कामता (26) व आरती (26) गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर दमकल कर्मियों ने विभाग की एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
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वहीं कस्बा कबरई निवासी रामचरन (55) देर रात बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में अन्ना मवेशी को बचाने में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में रामचरन घायल हो गया। इसी तरह बारीगढ़ के मुन्ना, रिवई के सतीश, गंज के दीनदयाल और महेबा की फूलवती अन्य सड़क हादसों में घायल हो गई। दीनदयाल की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।
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