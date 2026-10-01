Mahoba News: अब बन सकेंगे कॉमर्शियल लाइसेंस, फॉर्म 5-ए ने दी रफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शासन ने भारी वाहन चालकों के लाइसेंस नवीनीकरण की नीति में बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर चालकों को किसी मान्यता प्राप्त मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यानी फॉर्म 5-ए ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना जरूरी है। नीति लागू होने के बाद शुरुआती दौर में फॉर्म 5-ए उपलब्ध न हो पाने के कारण एआरटीओ कार्यालय में पिछले एक महीने से अधिक समय से करीब 200 से अधिक लाइसेंसों का नवीनीकरण ठप पड़ा था।लाइसेंस न होने के कारण वाहन चालक कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। फॉर्म उपलब्ध होते ही परिवहन विभाग ने पेंडिंग फाइलों का निस्तारण शुरू कर दिया है। एआरटीओ दयाशंकर का कहना है कि हैवी लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक फॉर्म 5-ए उपलब्ध हो गए हैं। चालक प्रमाण पत्र लेकर आ रहे हैं जिसके साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण किए जा रहे हैं।