Mahoba News: लंबित मांगों को लेकर धरना देंगे फार्मासिस्ट

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महोबा। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई है। एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार को सीएमओ डॉ. विनय कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष प्रभात पटैरिया व जिला मंत्री जमील अहमद ने बताया कि 13 नवंबर को सभी फार्मासिस्ट सीएमओ कार्यालय में एक दिन धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान सीएम, डिप्टी सीएम, प्रमुख सचिव और महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। 20 नवंबर को जनपद के सभी फार्मासिस्ट राजधानी लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्यालय धरना देंगे। (संवाद)