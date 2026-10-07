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Mahoba News: नगर पंचायत की दुकानों का विधायक ने किया शुभारंभ

Wed, 07 Oct 2026 12:00 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:00 AM IST
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MLA inaugurates Nagar Panchayat shops.
कुलपहाड़ (महोबा)। नगर पंचायत की ओर से नवनिर्मित दुकानों का मंगलवार को चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने पूजन-अर्चन और फीता काटकर शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है।
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विधायक ने कहा कि कुलपहाड़ में खतौनी नहीं निकल रही थी। इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इसमें अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। खतौनी के लिए राजधानी लखनऊ में बैठकर काम कराया गया, तब यह चालू हुई। बताया कि यहां दो स्टेडियम बनकर तैयार हो रहे हैं। नगर पंचायत की नवनिर्मित 21 दुकानों का व्यापारियों को लाभ मिलेगा। यहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया, एड. श्यामकिशोर सोनी, राकेश अग्रवाल, डॉ. कमलेश सक्सेना, मंडल अध्यक्ष माधव कुशवाहा, राकेश अरजरिया, मानवेंद्र सिंह, शिवनारायण खरे, बार अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, सगीर पहलवान आदि मौजूद रहे।
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