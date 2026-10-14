Mahoba News: फसल विविधीकरण में महोबा को देश में मिला पहला स्थान

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महोबा में वर्ष 2025-26 में 1,54,949 किसानों को 45,661.60 लाख रुपये किसान सम्मान निधि मिली। वर्ष 2026-27 में 1,56,560 किसानों के खातों में 54,792.24 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2025-26 रबी सीजन में 3,077 किसानों को 654.32 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी गई। साथ ही वर्ष 2026-27 खरीफ में 67,390 आवेदनों में क्षति के आकलन की प्रक्रिया जारी है जिसे पूरा करते हुए जल्द ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।वर्ष 2025-26 में 800 हेक्टेयर भूमि पर जैविक खेती का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया गया। औद्यानिक फसलों में लगभग 24 फसलों की वृद्धि दर्ज की गई। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना से तिलहन क्षेत्र में करीब 1.35 फीसदी की वृद्धि हुई। वहीं मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के तहत दलहन क्षेत्र में 217.98 हेक्टेयर में दस फीसदी की वृद्धि अर्जित की गई। मछली उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में 12.97 फीसदी की वृद्धि हुई और पशुओं के टीकाकरण में 50 फीसदी की वृद्धि हुई। जनपद महोबा को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है।