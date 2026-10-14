Mahoba News: हाईटेंशन लाइन पर काम करते समय लाइनमैन की करंट से मौत

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घटेरा गांव निवासी विजय उर्फ संजू राजपूत (35) बिजली उपकेंद्र भरवारा में संविदा पर लाइनमैन के पद पर तैनात था। वह सुबह गांव में ही हाईटेंशन लाइन में काम कर रहा था। इसी दाैरान करंट लगने से वह नीचे गिरकर अचेत हो गया। परिजन उसे सीएचसी पनवाड़ी ले गए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। विजय के चाचा आशाराम ने बताया कि हाईटेंशन लाइन पर काम करने के दाैरान हादसा हुआ है। घटना से मां हरकुंअर, पत्नी छाया, बेटी मिस्टी व बेटा सुशांत रो-रोकर बेहाल है।सूचना पर कोतवाली कुलपहाड़ प्रभारी अवधेश कुमार मिश्रा व थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। परिजन ने बताया कि काम करते समय विजय ने शटडाउन लिया था। आपूर्ति कैसे चालू हुई, यह नहीं पता। वहीं बिजली निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अनिल कटारिया का कहना है कि विजय की तैनाती भरवारा उपकेंद्र में थी। वह महोबकंठ क्षेत्र में काम करने किसके कहने पर गया था, इसकी जांच कराई जा रही है। शटडाउन लिया गया या नहीं, इसको भी दिखवाया जा रहा है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।