फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   JCB and two tractors seized for illegal mining.

Mahoba News: अवैध खनन करते जेसीबी व दो ट्रैक्टर सीज

Wed, 07 Oct 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
JCB and two tractors seized for illegal mining.
कुलपहाड़/पनवाड़ी। तहसील कुलपहाड़ के खंगर्रा गांव में मिट्टी के अवैध खनन पर मंगलवार को एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर को सीज किया गया। एसडीएम आदेश सिंह सागर को सूचना मिली कि खंगर्रा गांव में अवैध तरीके से मिट्टी का खन्ना किया जा रहा है।
विज्ञापन


सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान मिट्टी खनन में लगे दो ट्रैक्टर व एक जेसीबी को पकड़ा गया। तीनों वाहनों को थाना पनवाड़ी परिसर में खड़ा कराते हुए खनिज विभाग को सूचना दी गई। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में खलबली मची रही। उधर, उपजिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed