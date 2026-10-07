Mahoba News: अवैध खनन करते जेसीबी व दो ट्रैक्टर सीज

विज्ञापन





सूचना मिलते ही एसडीएम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान मिट्टी खनन में लगे दो ट्रैक्टर व एक जेसीबी को पकड़ा गया। तीनों वाहनों को थाना पनवाड़ी परिसर में खड़ा कराते हुए खनिज विभाग को सूचना दी गई। इस कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में खलबली मची रही। उधर, उपजिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आगे भी अभियान जारी रहेगा।

विज्ञापन

कुलपहाड़/पनवाड़ी। तहसील कुलपहाड़ के खंगर्रा गांव में मिट्टी के अवैध खनन पर मंगलवार को एक जेसीबी और दो ट्रैक्टर को सीज किया गया। एसडीएम आदेश सिंह सागर को सूचना मिली कि खंगर्रा गांव में अवैध तरीके से मिट्टी का खन्ना किया जा रहा है।