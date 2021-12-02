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-जनपद के विभिन्न विद्यालयों में संविधान दिवस को लेकर जागरुकता गोष्ठी व कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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शिविर

-शहर के रामकथा मार्ग स्थित कोचिंगों के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की ओर से जागरुकता शिविर का आयोजन सुबह 11 बजे से।

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भागवत कथा

-ब्लॉक कबरई के बरभौली गांव में चल रही भागवत कथा का आचार्य से रसपान दोपहर 2 बजे से।

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लक्ष्मण शक्ति

-कस्बा जैतपुर में चल रहे 100वें रामलीला महोत्सव में कलाकारों की ओर से लक्ष्मण शक्ति की लीला का मंचन रात 8 बजे से।

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रासलीला

-कस्बा चरखारी में चल रहे ऐतिहासिक गोवर्धन्नाथजू मेला में वृंदावन से आए कलाकारों की ओर से रासलीला का आयोजन रात 9 बजे से।

संविधान गोष्ठी