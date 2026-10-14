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Mahoba News: लखनऊ में प्रधानाध्यापिका स्नेहलता सम्मानित

Wed, 14 Oct 2026 12:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:07 AM IST
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Headmistress Snehlata honored in Lucknow.
फोटो 13 एमएएचपी 12 परिचय-प्रधानाध्यापिका स्नेहलता शुक्ला को सम्मानित करते बेसिक शिक्षा परिषद के
महोबा। लखनऊ में राष्ट्रीय व राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की निपुण भारत मिशन और वंदे मातरम् पर आधारित शैक्षिक संगोष्ठी हुई। इस दौरान राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त ब्लॉक कबरई के प्राथमिक विद्यालय तिंदौली की प्रधानाध्यापिका स्नेहलता शुक्ला को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया।
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स्नेहलता शुक्ला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहीं हैं। इस दौरान अतिथियों की ओर से प्रदेश के 116 शिक्षकों को अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने शिक्षकों की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की और बधाई दी। इस दौरान राज्य सूचना आयुक्त स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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