Mahoba News: परखी जाएगी हरियाली, स्वच्छता का होगा मूल्यांकन

विज्ञापन

इसको लेकर स्कूल शिक्षा महानिदेशक मोनिका रानी ने निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ हरित विद्यालय मूल्यांकन में शिक्षा की गुणवत्ता, परिसर की स्वच्छता और रखरखाव, बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय, सुरक्षित पेयजल समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही विद्यालय में पौधरोपण, हरियाली व पर्यावरण संरक्षण को भी विशेष महत्व दिया गया है। स्वच्छ हरित विद्यालय मूल्यांकन का उद्देश्य स्कूलों को सुरक्षित, स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। विद्यार्थियों को स्वच्छता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व परिसर को हरा-भरा रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा। विभाग की ओर से सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।