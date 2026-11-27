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वीबी जीरामजी कर्मचारी महासंघ शाखा महोबा के अजय कुमार, विनोद, प्रमोद आदि ने बताया कि महासंघ और उसके घटक संगठन लंबे समय से कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के निराकरण और महंगाई दर के अनुरूप वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि गोंडा में तैनात अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी को मनमाने तरीके से मुख्यालय से संबद्ध कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। विभागीय उदासीनता से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने मानव संसाधन नीति लागू करने, असमान वेतन निर्धारण की विसंगतियां दूर करने, सामाजिक सुरक्षा नीति बनाने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।