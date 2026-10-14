Mahoba News: वृद्धा समेत चार ने खाया जहरीला पदार्थ

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हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाए। पिता चंद्रपाल ने बताया कि बेटे ने ऐसा क्यों किया यह नहीं पता। इसी तरह चंदौली निवासी सुमन (30), लवकुशनगर तिराहा निवासी अभिषेक (46) और सिजहरी निवासी राजादेवी (67) ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉ. दीपक ने बताया कि वृद्धा समेत चार लोगों के जहरीला पदार्थ खाकर आने पर भर्ती कर उपचार दिया जा रहा है। रामनरेश की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।

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महोबा। जिले में वृद्धा समेत चार लोगों ने जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। कोतवाली चरखारी के गोरखा गांव निवासी रामनरेश (45) सोमवार की रात घर पर था। इसी दाैरान अज्ञात कारणों के चलते उसने जहरीला पदार्थ खा लिया।