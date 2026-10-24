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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Five land dispute cases; teams constituted for resolution

Mahoba News: भूमि विवाद के पांच मामले, निस्तारण के लिए टीमें गठित

Sat, 24 Oct 2026 11:09 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:09 PM IST
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Five land dispute cases; teams constituted for resolution
अजनर/महोबकंठ/कबरई। थाना अजनर, महोबकंठ और कबरई में आयोजित समाधान दिवस में शनिवार को भूमि विवाद से जुड़े कुल पांच मामले आए। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह, नायब तहसीलदार प्रमित सचान, जिलाधिकारी प्रभास कुमार और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इन सभी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों की टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए।
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थाना अजनर में कस्बा निवासी ओमप्रकाश ने जमीन की पहचान व पैमाइश का समाधान न होने की शिकायत की। उसने बताया कि वह पूर्व में भी शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने राजस्व विभाग को ओमप्रकाश और अन्य संबंधित पक्षों की भूमि की दोबारा पैमाइश कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना था।
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महोबकंठ में नायब तहसीलदार प्रमित सचान की अध्यक्षता में तीन मामले आए। कनकुआं निवासी सुरेंद्र कुमार ने खेत आने-जाने के लिए चकमार्ग की पैमाइश मांगी। बहादुरपुरकलां निवासी जीतेंद्र ने दबंगों द्वारा खेत पर कब्जे की शिकायत की। नायब तहसीलदार ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए। कबरई में जिलाधिकारी प्रभास कुमार और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने भी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए।
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