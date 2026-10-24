Mahoba News: भूमि विवाद के पांच मामले, निस्तारण के लिए टीमें गठित

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थाना अजनर में कस्बा निवासी ओमप्रकाश ने जमीन की पहचान व पैमाइश का समाधान न होने की शिकायत की। उसने बताया कि वह पूर्व में भी शिकायत कर चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने राजस्व विभाग को ओमप्रकाश और अन्य संबंधित पक्षों की भूमि की दोबारा पैमाइश कराने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना था।महोबकंठ में नायब तहसीलदार प्रमित सचान की अध्यक्षता में तीन मामले आए। कनकुआं निवासी सुरेंद्र कुमार ने खेत आने-जाने के लिए चकमार्ग की पैमाइश मांगी। बहादुरपुरकलां निवासी जीतेंद्र ने दबंगों द्वारा खेत पर कब्जे की शिकायत की। नायब तहसीलदार ने पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेजकर निस्तारण के निर्देश दिए। कबरई में जिलाधिकारी प्रभास कुमार और पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने भी फरियादियों की शिकायतें सुनीं और निस्तारण के निर्देश दिए।