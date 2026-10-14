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Mahoba News: सड़क हादसों में पिता-पुत्र समेत पांच घायल

Wed, 14 Oct 2026 12:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 12:03 AM IST
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Five injured, including father and son, in road accidents.
महोबा। जनपद में अलग-अलग स्थानों पर हुईं सड़क दुर्घटनाओं में पिता-पुत्र समेत पांच लोग घायल हो गए।
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कस्बा चरखारी निवासी लखन अनुरागी (25) मंगलवार की दोपहर बाइक से पिता मैकू (55) और चाचा रामबाबू (45) के साथ किसी कार्य से महोबा आ रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे पिता-पुत्र समेत तीनों घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची 108 नंबर एंबुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी तरह मोहल्ला छजमनपुरा निवासी बृजगोपाल व बेलाताल निवासी नीलेश अन्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल हो गए, जहां से बृजगोपाल और नीलेश की हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया।
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