Mahoba News: तीन करोड़ के पटाखों से होगा धूम-धड़ाका

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इस बार बच्चों व युवाओं में आसमान में रंगबिरंगी छटा बिखेरने वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन, थ्री स्टार और पैराशूट पटाखों को लेकर खासा उत्साह है। इनके अलावा विभिन्न तरह के आकर्षक पटाखे भी बाजार में उपलब्ध हैं। आसमान में रोशनी व रंगों का नजारा दीपोत्सव की रौनक बढ़ाएगा। शहर के मोदी ग्राउंड में पटाखों का अस्थायी बाजार सजाया गया है। यहां करीब 40 दुकानें लगाई गई हैं।अस्थायी दुकानदार फिरोज, देवेंद्र, मुन्ना आदि ने बताया कि बिक्री की उम्मीद में तीन से चार लाख रुपये तक का पटाखों का स्टॉक किया है। उम्मीद है कि दिवाली को बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी और इस बार कारोबार अच्छा रहेगा। वहीं डीएम प्रभास कुमार व एसपी शशांक सिंह ने मोदी ग्राउंड में आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हर दुकान पर अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें।