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Mahoba News: तीन करोड़ के पटाखों से होगा धूम-धड़ाका

Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 11:08 PM IST
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Firecrackers worth three crore rupees will create a grand spectacle.
महोबा। दिवाली पर इस बार करीब तीन करोड़ रुपये के पटाखों से आतिशबाजी होने का अनुमान है। पर्व को लेकर पटाखा बाजार पूरी तरह सजकर तैयार हो गया है। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद और बिक्री के अनुमान के आधार पर लाखों रुपये का स्टॉक मंगाया है। शनिवार की दोपहर बाद से बाजार में खरीदारी तेज हो गई।
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इस बार बच्चों व युवाओं में आसमान में रंगबिरंगी छटा बिखेरने वाले हेलीकॉप्टर ड्रोन, थ्री स्टार और पैराशूट पटाखों को लेकर खासा उत्साह है। इनके अलावा विभिन्न तरह के आकर्षक पटाखे भी बाजार में उपलब्ध हैं। आसमान में रोशनी व रंगों का नजारा दीपोत्सव की रौनक बढ़ाएगा। शहर के मोदी ग्राउंड में पटाखों का अस्थायी बाजार सजाया गया है। यहां करीब 40 दुकानें लगाई गई हैं।
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अस्थायी दुकानदार फिरोज, देवेंद्र, मुन्ना आदि ने बताया कि बिक्री की उम्मीद में तीन से चार लाख रुपये तक का पटाखों का स्टॉक किया है। उम्मीद है कि दिवाली को बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ेगी और इस बार कारोबार अच्छा रहेगा। वहीं डीएम प्रभास कुमार व एसपी शशांक सिंह ने मोदी ग्राउंड में आतिशबाजी की दुकानों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। कहा कि नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। हर दुकान पर अग्निशमन यंत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहें।
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