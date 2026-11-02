Mahoba News: मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान

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कुलपहाड़ निवासी नितेंद्र कुमार चौरसिया की मुख्य बाजार में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। शनिवार की रात करीब 10 बजे वह दुकान बंद कर घर पहुंचे ही थे। इसके पांच मिनट बाद दुकान से धुआं उठने लगा। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी। नितेंद्र मौके पर पहुंचे और शटर खोला तो अंदर आग की लपटें उठ रही थीं। आग ने दुकान में रखे सामान को अपनी चपेट में ले लिया।आसपास के दुकानदार पानी डालकर आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक रिपेयरिंग मशीनें, ग्राहकों के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर बर्बाद हो गया। पीड़ित दुकानदार ने प्रशासन से अग्निकांड की जांच कराने और आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा ने बताया कि मुख्य बाजार में मोबाइल दुकान में आग लगने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। स्थानीय दुकानदारों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। जांच कराई जा रही है।