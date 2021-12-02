Mahoba News: हाईटेंशन लाइन में फाॅल्ट, श्रीनगर समेत 42 गांवों की बिजली गुल
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:44 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:44 AM IST
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श्रीनगर (महोबा)। बारिश के बीच हाईटेंशन लाइन में फॉल्ट व बिजली केबल में खराबी आने से बृहस्पतिवार को कस्बा श्रीनगर समेत 42 गांवों की बिजली आपूर्ति सात घंटे तक ठप रही। बिजली न आने से उपभोक्ताओं को भारी दिक्कत हुई। बिजली के अभाव में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित रही। बाद में कर्मचारियों ने फॉल्ट दुरुस्त करते कर केबल बॉक्स बदला और आपूर्ति बहाल कराई।
सुबह करीब पांच बजे रेलवे क्रॉसिंग महोबा के पास 33 केवी लाइन में अचानक फॉल्ट आ गया। इसकी वजह से श्रीनगर, भंडरा, सिजहरी, ननौरा, डिगरिया, नमामि गंगे, उर्मिल फीडर समेत नाै फीडर बंद होने से 42 गांवों में एक साथ बिजली गुल हो गई। बिजली न होने से सुबह के समय जलापूर्ति भी पूरी तरह बाधित रही जिससे लोग पानी के लिए परेशान रहे। घरों में पंखे और कूलर बंद हो गए जिससे गर्मी में लोगों का हाल बेहाल रहा।
बिजलीकर्मियों ने 35 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन में फॉल्ट का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया। बारिश के बीच फॉल्ट ढूंढने में दिक्कत हुई। कई घंटे की मेहनत के बाद रेलवे क्रॉसिंग के पास खराबी का पता चला। संविदा कर्मियों ने क्षतिग्रस्त केबल बक्से को बदला। करीब तक सात घंटे बाद दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली निगम के अवर अभियंता देवकीनंदन आर्य ने बताया कि बारिश के कारण केबल बक्से में पानी चला गया था। पानी की वजह से बाॅक्स में विस्फोट हो गया जिससे पूरा केबल बक्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। केबल बॉक्स को दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल कराई गई।
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सुबह करीब पांच बजे रेलवे क्रॉसिंग महोबा के पास 33 केवी लाइन में अचानक फॉल्ट आ गया। इसकी वजह से श्रीनगर, भंडरा, सिजहरी, ननौरा, डिगरिया, नमामि गंगे, उर्मिल फीडर समेत नाै फीडर बंद होने से 42 गांवों में एक साथ बिजली गुल हो गई। बिजली न होने से सुबह के समय जलापूर्ति भी पूरी तरह बाधित रही जिससे लोग पानी के लिए परेशान रहे। घरों में पंखे और कूलर बंद हो गए जिससे गर्मी में लोगों का हाल बेहाल रहा।
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बिजलीकर्मियों ने 35 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन में फॉल्ट का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया। बारिश के बीच फॉल्ट ढूंढने में दिक्कत हुई। कई घंटे की मेहनत के बाद रेलवे क्रॉसिंग के पास खराबी का पता चला। संविदा कर्मियों ने क्षतिग्रस्त केबल बक्से को बदला। करीब तक सात घंटे बाद दोपहर 12 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। बिजली निगम के अवर अभियंता देवकीनंदन आर्य ने बताया कि बारिश के कारण केबल बक्से में पानी चला गया था। पानी की वजह से बाॅक्स में विस्फोट हो गया जिससे पूरा केबल बक्सा जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। केबल बॉक्स को दुरुस्त कराकर आपूर्ति बहाल कराई गई।
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