Mahoba News: तीन साल बाद भी नहीं ढूंढे मिली एक एकड़ जमीन

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शहर में 50 बेड का अस्पताल तैयार किए जाने को लेकर तीन साल पहले जिला आयुष समिति की ओर से निर्देश दिए गए थे। प्रस्तावित अस्पताल में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आदि से मरीजों का एक ही स्थान पर उपचार किया जाना है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा रहेगी। आयुर्वेद अस्पताल के निर्माण के लिए करीब एक एकड़ जमीन की जरूरत है। जमीन के अभाव में अस्पताल का निर्माण नहीं हो पा रहा है।हालांकि कुछ स्थानों पर आयुर्वेद अस्पताल के लिए जमीन भी देखी गई लेकिन यह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई। जमीन के अभाव में यह महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है। आयुष मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अमित देवरिया का कहना है कि 50 बेड के आयुर्वेद अस्पताल के निर्माण के लिए जमीन की तलाश जारी है। शहर अथवा शहर के आसपास जमीन मिलने पर आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण हो सकेगा।