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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Even after three years, a one-acre plot of land has not been found.

Mahoba News: तीन साल बाद भी नहीं ढूंढे मिली एक एकड़ जमीन

Fri, 02 Oct 2026 11:45 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:45 PM IST
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Even after three years, a one-acre plot of land has not been found.
महोबा। शहर में प्रस्तावित 50 बेड के आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण जमीन के अभाव में लटक गया है। तीन साल से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद अभी तक जमीन की तलाश पूरी नहीं हो सकी। इससे आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने वाले मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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शहर में 50 बेड का अस्पताल तैयार किए जाने को लेकर तीन साल पहले जिला आयुष समिति की ओर से निर्देश दिए गए थे। प्रस्तावित अस्पताल में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आदि से मरीजों का एक ही स्थान पर उपचार किया जाना है। अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा रहेगी। आयुर्वेद अस्पताल के निर्माण के लिए करीब एक एकड़ जमीन की जरूरत है। जमीन के अभाव में अस्पताल का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
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हालांकि कुछ स्थानों पर आयुर्वेद अस्पताल के लिए जमीन भी देखी गई लेकिन यह भूमि उपयुक्त नहीं पाई गई। जमीन के अभाव में यह महत्वाकांक्षी प्रस्ताव अधर में लटका हुआ है। आयुष मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अमित देवरिया का कहना है कि 50 बेड के आयुर्वेद अस्पताल के निर्माण के लिए जमीन की तलाश जारी है। शहर अथवा शहर के आसपास जमीन मिलने पर आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण हो सकेगा।
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