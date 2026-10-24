Mahoba News: खनिज के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर सख्ती के निर्देश

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डीएम ने खनिज परिवहन से जुड़े अभिलेखों की नियमित जांच करने व बैरियर पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जाए ताकि अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग के जरिये राजस्व को होने वाली हानि रोकी जा सके। बिना वैध प्रपत्रों के खनिज ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। एसपी ने बैरियर पर तैनात कर्मचारियों को सतर्कता के साथ जिम्मेदारी निभाने व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।खनिज टास्क फोर्स समिति करे नियमित निगरानी : डीएमअवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन सख्त है। डीएम प्रभास कुमार की अध्यक्षता में हुई खनिज टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को लगातार निगरानी व प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन में संलिप्त वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाए। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित दायित्वों के तहत क्षेत्र में भ्रमण कर निगरानी रखें और आपसी समन्वय से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाएं।