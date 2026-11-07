Mahoba News: समर्थ पोर्टल धीमा चलने से आवेदन में हो रही दिक्कत

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महोबा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के लिए कराई जा रही आवेदन प्रक्रिया पोर्टल धीमा चलने की वजह से प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रथम सेमेस्टर के छात्र परेशान हैं। विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सेमेस्टर परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि नौ नवंबर निर्धारित की गई है। समर्थ पोर्टल पर परीक्षा आवेदन भरते समय तकनीकी समस्या अथवा सर्वर धीमा चलने से छात्रों को दिक्कत हो रही है। उधर, वीरभूमि कॉलेज के प्रोफेसर डाॅ. प्रदीप कुमार का कहना है कि विश्वविद्यालय को अवगत कराकर छात्रों की समस्या का समाधान कराया जाएगा। (संवाद)