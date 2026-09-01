Mahoba News: विरमा नदी में मिला तीन दिन से लापता वृद्ध का शव

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फोटो 01 एमएएचपी 17 परिचय-कन्हैयालाल (फाइल फोटो)। स्रोत: परिजन-नदी किनारे कपड़े व मोबाइल मिलने पर गोताखोरों ने शुरू की थी तलाश-घटनास्थल से तीन किमी दूर झाड़ियों में फंसा मिला शवसंवाद न्यूज एजेंसीपनवाड़ी (महोबा)। थाना पनवाड़ी के बिजरारी गांव में तीन दिन से लापता वृद्ध का शव मंगलवार की सुबह विरमा नदी से बरामद हुआ। एक दिन पहले वृद्ध के कपड़े और मोबाइल नदी किनारे मिलने पर गोताखोरों ने तलाश शुरू की थी। पानी का बहाव तेज होने के चलते घटनास्थल से करीब तीन किमी दूर शव झाड़ियों में फंसा मिला।बिजरारी निवासी वृद्ध कन्हैयालाल 29 अगस्त को लापता हो गए थे। खोजबीन के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा था। सोमवार को तलाश के दौरान वृद्ध के कपड़े व मोबाइल गांव के बाहर से निकली विरमा नदी के किनारे रखे मिले थे। परिजन को कन्हैयालाल के नदी में डूबने की आशंका हुई। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों को बुलाकर वृद्ध की तलाश शुरू कराई थी लेकिन सोमवार की रात तक सफलता नहीं मिली थी।मंगलवार की सुबह से गोताखोरों की टीमों ने रेस्क्यू किया। छतेसर गांव के पास विरमा नदी के किनारे वृद्ध का शव झाड़ियों में फंसा मिला। आशंका जताई जा रही है कि नदी के तेज बहाव में बहने से वृद्ध की मौत हुई है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट हो सकेंगे।