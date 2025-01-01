Mahoba News: लंपी वायरस की चपेट में आ रहे मवेशी, तीन की मौत

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मवेशियों को लंपी वायरस से बचाने के लिए पशुपाल विभाग की ओर से टीकाकरण अभियान चलाया जाता है। बारिश के मौसम में मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ रहे हैं। पूरे शरीर में दाग व गिलठी पड़ने से पशु बीमार हो रहे हैं। कस्बा खन्ना निवासी करन सिंह ने बताया कि लंपी वायरस की चपेट में आने से उनके दो गोवंशों की मौत हो गई है। वहीं ओमप्रकाश का एक मवेशी की मौत हो चुकी है।गांव के वीरप्रकाश सिंह, जयकरन सविता, रामकिशुन, अखिलेश सिंह, बबलू यादव आदि पशुपालकों के मवेशी लंपी वायरस की चपेट में हैं। पशुपालकों ने टीकाकरण अभियान चलाकर पशुओं को इस बीमारी से बचाने की मांग की है। उधर, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार का कहना है कि अभी पशुओं को एमएफडी टीकाकरण होता रहा है। अब लंपी वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान पशुपालकों को स्वच्छता और पशुओं को रखने की तरकीब भी बताई जाएगी।