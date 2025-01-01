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Mahoba News: मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का कलक्ट्रेट में प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 12:30 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:30 AM IST
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ASHA workers protest at the Collectorate over their demands
फोटो 16 एमएएचपी 12 परिचय-एडीएम न्यायिक सुखवीर सिंह को ज्ञापन सौंपकर समस्या बतातीं आशाएं। संवाद
-एडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं का निस्तारण कराने की मांग
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संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। आशा हेल्थ वर्कर एसोसिएशन के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इसके बाद एनएचएम की निदेशक को संबोधित ज्ञापन एडीएम न्यायिक सुखवीर सिंह को सौंपा। जिसमें समस्याओं का शीघ्र निस्तारण कराए जाने की मांग की।

एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष आशा शुक्ला, सुनीता, साधना, ओमवती, धनवती, गीतादेवी, सुलोचना, चंद्रकली, पूजा, सावित्री, अर्चना, सरोज, सबीना बानो, किरन, मीरा आदि ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को शासन-प्रशासन के सामने रख रहीं हैं लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर उन्होंने आंदोलन का रास्ता चुना है। आशा कार्यकर्ताओं ने निश्चित मानदेय, राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, बीमा व स्वास्थ्य सुरक्षा समेत अन्य मांगों पर गंभीरता से विचार करने की बात की है। चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन जारी रहेगा।
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