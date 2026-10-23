फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   7,033 voters will cast their votes at nine polling stations in Mahoba.

Mahoba News: महोबा में नौ पोलिंग स्टेशनों पर 7,033 मतदाता करेंगे मतदान

Fri, 23 Oct 2026 12:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 12:04 AM IST
विज्ञापन
7,033 voters will cast their votes at nine polling stations in Mahoba.
महोबा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के इलाहाबाद-झांसी स्नातक निर्वाचन के लिए शुक्रवार को मतदान कराया जाएगा। जनपद के नौ पोलिंग स्टेशनों पर 7,033 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान संपन्न कराने के लिए बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना हुईं।
विज्ञापन

मतदान के लिए तहसील भवन महोबा, नगर पालिका महोबा, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर, नगर पंचायत कार्यालय कबरई, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भवन खन्ना, तहसील कुल पहाड़, ब्लॉक कार्यालय पनवाड़ी, तहसील चरखारी और तहसील चरखारी द्वितीय को पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। यहां 4,994 पुरुष व 2,039 महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। डीएम प्रभास कुमार ने कलक्ट्रेट में मतदान की तैयारियों, पोलिंग पार्टियों की रवानगी, निर्वाचन सामग्री के वितरण, मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान प्रक्रिया की निगरानी की समीक्षा की।
विज्ञापन

डीएम ने संबंधित अधिकारियों व सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसपी शशांक सिंह, एडीएम वित्त इंद्रनंदन सिंह, एडीएम नमामि गंगे सूर्यकांत त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed