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बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से पांचवें, सातवें और नौवें सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर समय-सारिणी जारी कर दी गई है। यह परीक्षाएं 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक पूरे एक माह चलेंगी। सेमेस्टर परीक्षा की पहली पाली सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 और तीसरी पाली दोपहर 2.30 से शाम 4.30 बजे तक कराई जाएगी।वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय को इस बार छात्राओं का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. प्रदीप कुमार ने बताया कि स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की सेमेस्टर परीक्षा कड़ी निगरानी के बीच होगी। कॉलेज के गेट पर सघन तलाशी लेने के बाद ही परीक्षार्थियों को कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। महाविद्यालय की ओर से आंतरिक सचल दल का भी गठन किया गया है। जो परीक्षार्थियों पर पूरी निगाह रखेगा।