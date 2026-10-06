Mahoba News: मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में खेलेंगे जिले के 17 खिलाड़ी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:46 PM IST
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महोबा। शहर के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में अंडर-19 बालक वर्ग की जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय क्रिकेट प्रतियोगिता मंगलवार को संपन्न हुई। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया जो आगामी मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में जनपद का प्रतिनिधित्व करेंगे।
डीएवी इंटर कॉलेज के तत्वावधान में हुई प्रतियोगिता में साईं इंटर कॉलेज, ओम सरस्वती ज्ञान मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, डीएवी महोबा, संत जेम्स इंटर कॉलेज व पीएमश्री गंगा सिंह इंटर कॉलेज चरखारी के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मंडलीय प्रतियोगिता के लिए रोबी, कृष्णा, अनीस, मोहित, प्रिंस, जान सिंह, रुद्र, समीर, चित्रांश, अनस खान, आदित्य, आशीष, संतोष, रौनक, आयुष, अनुभव और राजेश का चयन किया गया।
क्रिकेट कोच इरफान, रवि, निशांत सिंह, अंकित कुशवाहा और विनीता देवी की मौजूदगी में प्रतियोगिता कराई गई। जिला क्रीड़ा सचिव अमित राजपूत ने चयनित खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास व अनुशासन के साथ मंडलीय प्रतियोगिता की तैयारी करने पर जोर दिया।
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डीएवी इंटर कॉलेज के तत्वावधान में हुई प्रतियोगिता में साईं इंटर कॉलेज, ओम सरस्वती ज्ञान मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नेहरू इंटर कॉलेज, डीएवी महोबा, संत जेम्स इंटर कॉलेज व पीएमश्री गंगा सिंह इंटर कॉलेज चरखारी के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान मंडलीय प्रतियोगिता के लिए रोबी, कृष्णा, अनीस, मोहित, प्रिंस, जान सिंह, रुद्र, समीर, चित्रांश, अनस खान, आदित्य, आशीष, संतोष, रौनक, आयुष, अनुभव और राजेश का चयन किया गया।
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क्रिकेट कोच इरफान, रवि, निशांत सिंह, अंकित कुशवाहा और विनीता देवी की मौजूदगी में प्रतियोगिता कराई गई। जिला क्रीड़ा सचिव अमित राजपूत ने चयनित खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास व अनुशासन के साथ मंडलीय प्रतियोगिता की तैयारी करने पर जोर दिया।
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