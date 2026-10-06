फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Winners received awards; alumni were also honored.

Mahoba News: विजेताओं को मिला पुरस्कार, पुरातन छात्रों का भी सम्मान

Tue, 06 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Winners received awards; alumni were also honored.
फोटो 06 एमएएचपी 12 परिचय-स्थान प्राप्त छात्रा को प्रमाण पत्र देते विधायक व जिला पंचायत अध्यक्ष।
कुलपहाड़ (महोबा)। जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में चल रहे वार्षिकोत्सव का समापन हो गया। इस दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही विद्यालय के पुरातन छात्रों का भी सम्मान किया गया।
विज्ञापन

वार्षिकोत्सव के समापन पर छात्र-छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत ने वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज आदि खेलों के बालक व बालिका वर्ग के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को नकद इनाम व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। विद्यालय की ओर से ऑल ओवर प्रदर्शन के आधार पर लैपटॉप प्रदान किया जाता है।
विज्ञापन

विद्यालय प्रबंधक आत्म प्रकाश वर्मा ने छात्र कृष को लैपटॉप सौंपा। विद्यालय प्रबंधक की ओर से पुरातन छात्र रमेश यादव, अमित द्विवेदी, डॉ. जमाल, नरेश, रिचा, दिनेश अग्रवाल, अनिल अरजरिया, राजू रैकवार, रामरतन आदि को भी सम्मानित किया। सम्मान पाकर विद्यार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed