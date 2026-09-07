Maharajganj News: पुलिस चौकी में युवक के जन्मदिन का जश्न, प्रभारी समेत छह सस्पेंड

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नौतनवा (महराजगंज)। अड्डा बाजार चौकी परिसर में एक बाहरी युवक का जन्मदिन मनाए जाने पर चौकी प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी रविवार को निलंबित कर दिए गए हैं। एसपी ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सीओ निचलौल को सौंपी है। पुलिस चौकी में केक काटते युवक का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने यह कार्रवाई की है।वायरल वीडियो में एक युवक पुलिस चौकी में कार के बोनट पर रखा केक काटता दिख रहा है। युवक के साथ कुछ और लोग भी हैं और इनके बीच पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। केक काटकर युवक मौजूद लोगों को खिला रहा है और सभी तालियां बजाते हुए उसे बधाई दे रहे हैं।पुलिस चौकी में बाहरी युवक का जन्मदिन मनाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। एसपी शक्ति मोहन अवस्थी को इसका संज्ञान लिया। उन्होंने प्राथमिक जांच के आधार पर अड्डा बाजार के चौकी प्रभारी अखिलेश यादव, उपनिरीक्षक विकास कुमार गौड़, आरक्षी प्रभार गौड़, अभिमन्यु खरवार, रामकृत यादव और प्रशांत कुमार को निलंबित कर दिया है। सीओ निचलौल मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस चौकी में जन्मदिन मनाने वाले युवक के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है।पुलिस ने सोशल मीडिया ग्रुप में करणी सेना का एक नियुक्ति पत्र और पंफलेट साझा किया है। वीडियो में दिख रहा युवक इसी संगठन से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है।000कोटवीडियो में दिख रहे छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पता चला है कि जिस युवक का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वह राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। सीओ निचलौल से जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।- शक्ति मोहन अवस्थी, पुलिस अधीक्षक