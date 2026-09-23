फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Youth injured in wild boar attack; referred to district hospital.

Maharajganj News: जंगली सुअर के हमले में युवक घायल, जिला अस्पताल रेफर

Wed, 23 Sep 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Youth injured in wild boar attack; referred to district hospital.
खेत में पानी चला रहे युवक पर झाड़ियों से निकले जंगली सुअर ने किया हमला
विज्ञापन

नौतनवा थाना क्षेत्र के सेमरहवा गांव का मामला, झाड़ियों में छिपा था जंगली सुअर
नौतनवा। थाना क्षेत्र के सेमरहवा गांव में सोमवार को खेत में पानी चला रहे युवक पर झाड़ियों में छिपे जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को ग्रामीणों की मदद से सीएचसी रतनपुर पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
ग्राम प्रधान उपेंद्र यादव के अनुसार, सेमरहवा गांव उत्तरी चौक रेंज के जंगल से सटा हुआ है। गांव निवासी अनरजीत (22) सोमवार को खेत में पानी चला रहा था। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे जंगली सुअर ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सुअर के हमले में युवक के शरीर पर गंभीर चोटें आईं। युवक की चीख-पुकार सुनकर आसपास खेतों में मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शोर मचाया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर जंगली सुअर जंगल की ओर भाग गया।
विज्ञापन

ग्रामीणों ने घायल युवक को सीएचसी रतनपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के बाद हालत में सुधार होने पर उसे घर भेज दिया गया। उत्तरी चौक रेंज के डिप्टी रेंजर राकेश कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed