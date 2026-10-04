Maharajganj News: ससुराल में विषाक्त पदार्थ खाने से व्यक्ति की हालत गंभीर

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जानकारी के अनुसार, गणेश रविवार को हरदी स्थित अपनी ससुराल आए थे। रात करीब साढ़े आठ बजे किसी बात को लेकर पत्नी से कहासुनी हो गई। इसके बाद उन्होंने विषाक्त पदार्थ खा लिया। कुछ देर बाद हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें सीएचसी ले गए। इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक शांति विजय मिश्रा ने बताया कि विषाक्त पदार्थ खाने से उनकी हालत गंभीर थी। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

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निचलौल। निचलौल थाना क्षेत्र के हरदी गांव स्थित ससुराल में रविवार रात पत्नी से कहासुनी के बाद संडा गांव निवासी गणेश कसौधन (48) ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर साले ने उन्हें निजी वाहन से सीएचसी निचलौल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।