फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Women of Doma Khas demand the allotment of a ration shop to a self-help group.

Maharajganj News: तीन माह से राशन नहीं मिलने पर भड़कीं महिलाएं, तहसील में किया प्रदर्शन

Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Women of Doma Khas demand the allotment of a ration shop to a self-help group.
निचलौल। गांव में तीन माह से राशन वितरण नहीं होने से नाराज डोमा खास की महिलाओं ने शनिवार को तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने जय मां काली स्वयं सहायता समूह को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित करने की मांग को लेकर एसडीएम अवनीश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

महिलाओं ने बताया कि गांव में पिछले तीन माह से राशन का वितरण नहीं हो रहा है। विभागीय जांच में कोटेदार पर सरकारी खाद्यान्न बेचने का मामला सामने आने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इससे गांव के राशन कार्डधारकों को काफी परेशानी हो रही है। महिलाओं ने मांग की कि गांव में पहले से संचालित जय मां काली स्वयं सहायता समूह को नियमानुसार कोटे की दुकान आवंटित की जाए, जिससे पात्र कार्डधारकों को समय से राशन मिल सके।
विज्ञापन

एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच के लिए आपूर्ति निरीक्षक इंद्रभान को निर्देशित किया गया है। आपूर्ति निरीक्षक ने बताया कि डोमा के कोटेदार ने अक्तूबर माह का राशन गायब कर दिया था। रिकवरी में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल राशन की दुकान को बढ़या मुस्तकीम की दुकान से संबद्ध कर दिया गया है। कोटेदार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

प्रदर्शन के दौरान जाहिद अली, बिंदा गुप्ता, नर्मदा, जीत कुमारी, कुसुम, सुनीता, गीता, उर्मिला, मालती, प्रतिभा, जोखनी, शोभा, केवली, सोना, राजवंती, ललिता और लालती देवी मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed