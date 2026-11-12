Maharajganj News: भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

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गाजे-बाजे और भक्ति गीतों के बीच निकली यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। इस दौरान जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। कलश यात्रा के समापन के बाद कथा व्यास पंडित दीपचंद्र शास्त्री ने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर कथा का शुभारंभ किया। पहले दिन उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया और श्रद्धालुओं को भक्ति व धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। भक्ति गीतों और जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा।इस मौके पर इंद्रावती देवी, प्रताप मधेसिया, गुरु कुमार, कपूर चंद्र मद्देशिया, प्रेम जायसवाल समेत सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।