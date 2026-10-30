Maharajganj News: गेहूं का बीज महंगे दाम पर बेचने का आरोप

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बृहस्पतिवार को गोदाम खुलते ही बीज की कीमत को लेकर किसानों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया। किसान संजय त्रिपाठी, विजय, राकेश गुप्ता और समीम खां समेत कई किसानों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकारी बीज निर्धारित दरों और नियमों के अनुसार मिलना चाहिए।वहीं, गोदाम प्रभारी विपिन चौधरी ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसानों को नियमानुसार निर्धारित मूल्य पर ही बीज दिया जा रहा है। बीज के साथ जरूरी कीटनाशक दवाएं, बीजशोधक सामग्रियां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में कृषि उपनिदेशक संजीव पटेल ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी।