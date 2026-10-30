Maharajganj News: बकरी चराने को लेकर मां-बेटी को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर नजीबुन, रहीमुन व राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत इलाहाबाद निवासिनी रैतुन निशा ने गांव के तीन लोगों पर बकरी चरानेे के विवाद में मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन लोगों ने मंगलवार शाम उसे और उसकी बेटी नूरजहां से मारपीट की।