Maharajganj News: बकरी चराने को लेकर मां-बेटी को पीटा, प्राथमिकी दर्ज
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत इलाहाबाद निवासिनी रैतुन निशा ने गांव के तीन लोगों पर बकरी चरानेे के विवाद में मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन लोगों ने मंगलवार शाम उसे और उसकी बेटी नूरजहां से मारपीट की।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर नजीबुन, रहीमुन व राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर नजीबुन, रहीमुन व राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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