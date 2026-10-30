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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Based on the written complaint, the police have registered an FIR against Najibun, Rahimun, and Raj.

Maharajganj News: बकरी चराने को लेकर मां-बेटी को पीटा, प्राथमिकी दर्ज

Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:38 AM IST
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Based on the written complaint, the police have registered an FIR against Najibun, Rahimun, and Raj.
महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत इलाहाबाद निवासिनी रैतुन निशा ने गांव के तीन लोगों पर बकरी चरानेे के विवाद में मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि उन लोगों ने मंगलवार शाम उसे और उसकी बेटी नूरजहां से मारपीट की।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर नजीबुन, रहीमुन व राज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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