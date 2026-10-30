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Maharajganj News: चाचा पर चाकू से हमला करने के मामले में तीन पर प्राथमिकी

Fri, 30 Oct 2026 02:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:35 AM IST
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The police have registered an FIR based on a complaint filed by Vimal Devi, the wife of the injured Bikau, alias Bhuadi.
निचलौल। कनमिसवा गांव के औरहवा टोले में दो भाइयों के बीच विवाद के दौरान चाचा पर चाकू से हमला करने के मामले में बृहस्पतिवार को पुलिस ने तीन आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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घायल बिकाऊ उर्फ भुआड़ी की पत्नी विमल देवी की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। उधर, गंभीर रूप से घायल बिकाऊ को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
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पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 8:30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर शंकर और बिकाऊ के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई थी। इसी दौरान शंकर के बेटे नरेश ने अपने चाचा बिकाऊ उर्फ भुआड़ी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपित मौके से भाग गए।
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प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि घायल की पत्नी विमल देवी की तहरीर के आधार पर तीन नामजद नरेश, अजय और दुर्गेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।
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