फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   This facility will directly benefit villagers who travel in private vehicles such as cars and jeeps.

Maharajganj News: टोल प्लाजा के समीपवर्ती गांवों के लिए रियायती टोल पास

Fri, 30 Oct 2026 02:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
This facility will directly benefit villagers who travel in private vehicles such as cars and jeeps.
महराजगंज/नौतनवा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने स्थानीय निजी वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी है। चंडीथान टोल प्लाजा को मिले पत्र के मुताबिक, प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले ग्रामीण लोगों के लिए रियायती दर पर वार्षिक पास की सुविधा एक नवंबर से शुरू होने जा रही है।
विज्ञापन

इस सुविधा से कार, जीप जैसे निजी वाहनों से चलने वाले ग्रामीणों को सीधा फायदा मिलेगा। नए आदेश के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए अलग-अलग वार्षिक शुल्क तय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा पर स्थानीय ग्रामीण वाहन स्वामियों को वार्षिक पास के लिए 1,500 रुपये देने होंगे, जबकि नगर पालिका या शहरी क्षेत्र के टोल प्लाजा पर यह शुल्क 3,000 रुपये वार्षिक होगा।
विज्ञापन

वर्तमान व्यवस्था में स्थानीय लोगों को मासिक पास के लिए 360 रुपये और वार्षिक पास के लिए 4,320 रुपये चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में नई दरों से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को करीब तीन हजार रुपये तक की बचत होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed